Аллах возвестил о том, что не равны слепой и зрячий и что не равны праведник и грешник. Никто не станет отрицать первое утверждение, и никто не должен отрицать второе. Человек, который уверовал в Аллаха и стал совершать праведные деяния, не может быть равен тому, кто надменно отказывался поклоняться своему Господу, осмеливался совершать грехи и гневить Всемогущего Аллаха. Но мало кто задумывается над этим, а тот, кто задумывается над этим, делает это крайне редко. Если бы люди размышляли над собственными деяниями, задумывались над добром и злом и сравнивали праведников с грешниками, то они не стали бы отдавать предпочтение тому, что приносит вред, а устремились бы к тому, что приносит пользу. Они непременно предпочли бы прямой путь заблуждению и вечное счастье в Последней жизни - тленным мирским удовольствиям.