О Посланник! Терпеливо сноси предопределение своего Господа, как это делали жившие до тебя твердые духом посланники. Воистину, обещание Аллаха непреложно, и не следует сомневаться в его истинности и правдивости. Подобные сомнения могут помешать тебе терпеливо выполнять свои обязанности. Божественное откровение - это сущая правда, и каждый благоразумный человек обязан терпеливо бороться за нее и усердно отстаивать ее. Аллах напомнил Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, об истинности своего обещания, дабы побудить его еще более терпеливо выполнять повеления Аллаха и остерегаться всего, что может вызвать Его гнев. О Мухаммад! Проси прощения за свой грех, потому что именно грехи могут помешать человеку обрести вечное счастье и преуспеяние. Если ты будешь терпелив, то сумеешь добиться всего самого заветного и желанного. Если же ты в добавок ко всему попросишь прощения у Аллаха, то сумеешь избежать всего скверного и неприятного. Непрестанно возноси хвалу Всевышнему Господу и делай это особенно усердно по вечерам и по утрам, потому что именно это время суток лучше всего годится для поминания Аллаха. Существуют различные обязательные и необязательные предписания религии, которые каждый мусульманин должен совершать утром и вечером. Эти прекрасные обряды поклонения помогают правоверным успешно доводить до конца все остальные благие начинания.