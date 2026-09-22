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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 30
Ghafir
30
40:30
وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ٣٠
وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٠
وَقَالَ
ﲪ
ٱلَّذِيٓ
ﲫ
ءَامَنَ
ﲬ
يَٰقَوۡمِ
ﲭ
إِنِّيٓ
ﲮ
أَخَافُ
ﲯ
عَلَيۡكُم
ﲰ
مِّثۡلَ
ﲱ
يَوۡمِ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
٣٠
ﲴ
E colui che credeva disse: «O popol mio, pavento per voi un giorno come quello delle fazioni
1
,
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Tafsir Fathul Majid
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