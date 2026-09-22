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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 29
Ghafir
29
40:29
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ٢٩
يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٩
يَٰقَوۡمِ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلۡمُلۡكُ
ﲐ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲑ
ظَٰهِرِينَ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲔ
فَمَن
ﲕ
يَنصُرُنَا
ﲖ
مِنۢ
ﲗ
بَأۡسِ
ﲘ
ٱللَّهِ
ﲙ
إِن
ﲚ
جَآءَنَاۚ
ﲛﲜ
قَالَ
ﲝ
فِرۡعَوۡنُ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أُرِيكُمۡ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
مَآ
ﲢ
أَرَىٰ
ﲣ
وَمَآ
ﲤ
أَهۡدِيكُمۡ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
سَبِيلَ
ﲧ
ٱلرَّشَادِ
ﲨ
٢٩
ﲩ
O popol mio, oggi la sovranità è vostra e trionfate su questa terra. Ma quando giungerà il rigore di Allah, chi ci aiuterà?». Disse Faraone: «Vi mostro solo quello ch’io vedo e non vi guido che sulla via della rettitudine».
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