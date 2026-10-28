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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 8
At-Tur
8
52:8
ما له من دافع ٨
مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍۢ ٨
مَّا
ﲥ
لَهُۥ
ﲦ
مِن
ﲧ
دَافِعٖ
ﲨ
٨
ﲩ
nessuno potrà impedirlo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.