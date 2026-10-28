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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 5
At-Tur
5
52:5
والسقف المرفوع ٥
وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥
وَٱلسَّقۡفِ
ﲚ
ٱلۡمَرۡفُوعِ
ﲛ
٥
ﲜ
per la volta elevata
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.