Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 49
At-Tur
49
52:49
ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ٤٩
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَـٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩
وَمِنَ
ﳚ
ٱلَّيۡلِ
ﳛ
فَسَبِّحۡهُ
ﳜ
وَإِدۡبَٰرَ
ﳝ
ٱلنُّجُومِ
ﳞ
٤٩
ﳟ
e glorificaLo durante la notte e al declinare delle stelle.
1
Il Sinai, il monte per antonomasia, sul quale Mosè ricevette le Tavole della Legge.
2
La celeste dimora popolata dagli angeli simmetria celeste della Ka‘ba frequentata dai pellegrini ventiquattro ore su ventiquattro.
3
Il cielo.
4
Tremante per il timor di Allah, tremerà nello sconvolgimento del Giorno del Giudizio.
5
«la Fornace»: uno dei nomi dell’Inferno.
6
«il Soffio Infuocato»: una delle pene dell’Inferno.
7
Un giorno che i Quraysh si erano riuniti per discutere i provvedimenti da prendere contro l’Inviato di Allah (pace e benedizioni su di lui), uno di loro se ne sortì con la proposta di imprigionarlo e lasciarlo morire di stenti.
8
«non sono affatto convinti»: del castigo che li attende nell’altra vita.
9
«una scala per ascoltare»: quello che avviene in cielo.
10
A proposito delle «figlie» che i pagani attribuivano ad Allah, vedi nota a xvi,
11
Se Muhammad (pace e benedizioni su di lui) avesse chiesto un compenso per trasmettere agli uomini il Sublime Corano, per retribuire un così immenso servigio certamente gli uomini avrebbero dovuto indebitarsi pesantemente.
12
«Subiranno le conseguenze del loro comportamento prima che giunga il Giorno del Giudizio finale, la loro vita terrena sarà gravata da angoscia e disperazione.
13
Allah (gloria a Lui l’Altissimo) invita il Suo Profeta (pace e benedizioni su di lui) a sopportare virilmente le molestie e gli scherni dei miscredenti e lo rassicura del fatto che Egli veglia su di lui.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.