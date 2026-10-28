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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 48
At-Tur
48
52:48
واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٤٨
وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨
وَٱصۡبِرۡ
ﳎ
لِحُكۡمِ
ﳏ
رَبِّكَ
ﳐ
فَإِنَّكَ
ﳑ
بِأَعۡيُنِنَاۖ
ﳒﳓ
وَسَبِّحۡ
ﳔ
بِحَمۡدِ
ﳕ
رَبِّكَ
ﳖ
حِينَ
ﳗ
تَقُومُ
ﳘ
٤٨
ﳙ
Sopporta con pazienza il decreto del tuo Signore
1
, poiché in verità sei sotto i Nostri occhi. Glorifica e loda il tuo Signore quando ti alzi,
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