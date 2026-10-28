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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 47
At-Tur
47
52:47
وان للذين ظلموا عذابا دون ذالك ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٤٧
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًۭا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٤٧
وَإِنَّ
ﳃ
لِلَّذِينَ
ﳄ
ظَلَمُواْ
ﳅ
عَذَابٗا
ﳆ
دُونَ
ﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
وَلَٰكِنَّ
ﳉ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
يَعۡلَمُونَ
ﳌ
٤٧
ﳍ
In verità gli ingiusti saranno puniti già prima di quello. Ma la maggior parte di loro non lo sa.
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Tafsir Fathul Majid
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