Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 46
At-Tur
46
52:46
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ٤٦
يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٦
يَوۡمَ
ﲹ
لَا
ﲺ
يُغۡنِي
ﲻ
عَنۡهُمۡ
ﲼ
كَيۡدُهُمۡ
ﲽ
شَيۡـٔٗا
ﲾ
وَلَا
ﲿ
هُمۡ
ﳀ
يُنصَرُونَ
ﳁ
٤٦
ﳂ
il Giorno in cui la loro astuzia non gioverà loro in alcunché e non saranno aiutati.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.