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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 36
At-Tur
36
52:36
ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ٣٦
أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦
أَمۡ
ﱣ
خَلَقُواْ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضَۚ
ﱦﱧ
بَل
ﱨ
لَّا
ﱩ
يُوقِنُونَ
ﱪ
٣٦
ﱫ
O hanno creato i cieli e la terra? In realtà non sono affatto convinti
1
.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.