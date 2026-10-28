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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 35
At-Tur
35
52:35
ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ٣٥
أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٣٥
أَمۡ
ﱚ
خُلِقُواْ
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
غَيۡرِ
ﱝ
شَيۡءٍ
ﱞ
أَمۡ
ﱟ
هُمُ
ﱠ
ٱلۡخَٰلِقُونَ
ﱡ
٣٥
ﱢ
Sono stati forse creati dal nulla oppure sono essi stessi i creatori?
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Tafsir Fathul Majid
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