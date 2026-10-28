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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 32
At-Tur
32
52:32
ام تامرهم احلامهم بهاذا ام هم قوم طاغون ٣٢
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌۭ طَاغُونَ ٣٢
أَمۡ
ﱁ
تَأۡمُرُهُمۡ
ﱂ
أَحۡلَٰمُهُم
ﱃ
بِهَٰذَآۚ
ﱄﱅ
أَمۡ
ﱆ
هُمۡ
ﱇ
قَوۡمٞ
ﱈ
طَاغُونَ
ﱉ
٣٢
ﱊ
E la loro ragione che li induce a ciò, o sono un popolo di superbi?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.