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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 31
At-Tur
31
52:31
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ٣١
قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣١
قُلۡ
ﳓ
تَرَبَّصُواْ
ﳔ
فَإِنِّي
ﳕ
مَعَكُم
ﳖ
مِّنَ
ﳗ
ٱلۡمُتَرَبِّصِينَ
ﳘ
٣١
ﳙ
Di’: «Aspettate, ché anch’io aspetterò con voi».
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Tafsir Fathul Majid
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