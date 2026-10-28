Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 29
At-Tur
29
52:29
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩
فَذَكِّرۡ
ﳂ
فَمَآ
ﳃ
أَنتَ
ﳄ
بِنِعۡمَتِ
ﳅ
رَبِّكَ
ﳆ
بِكَاهِنٖ
ﳇ
وَلَا
ﳈ
مَجۡنُونٍ
ﳉ
٢٩
ﳊ
Ammonisci dunque, poiché per grazia del tuo Signore non sei né un indovino né un folle.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.