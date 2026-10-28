Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 27
At-Tur
27
52:27
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٢٧
فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧
فَمَنَّ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
عَلَيۡنَا
ﲲ
وَوَقَىٰنَا
ﲳ
عَذَابَ
ﲴ
ٱلسَّمُومِ
ﲵ
٢٧
ﲶ
ma Allah ci ha favorito e ci ha protetti dal castigo del Soffio Infuocato
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.