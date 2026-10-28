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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 24
At-Tur
24
52:24
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ٢٤
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌۭ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌۭ مَّكْنُونٌۭ ٢٤
۞ وَيَطُوفُ
ﲙ ﲚ
عَلَيۡهِمۡ
ﲛ
غِلۡمَانٞ
ﲜ
لَّهُمۡ
ﲝ
كَأَنَّهُمۡ
ﲞ
لُؤۡلُؤٞ
ﲟ
مَّكۡنُونٞ
ﲠ
٢٤
ﲡ
E per servirli circoleranno tra loro giovanetti simili a perle nascoste.
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Tafsir Fathul Majid
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