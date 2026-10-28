﴿وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟﴾ مبتدأ ﴿وَأَتۡبَعۡنَـٰهُمۡ﴾ وَفِي قِرَاءَة {وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ} مَعْطُوف عَلَى {ءَامَنُوا۟} ﴿ذُرِّیَّـٰتِهِم﴾ وَفِي قِرَاءَة {ذُرِّیَّتُهُم} الصِّغَار وَالْكِبَار ﴿بِإِیمَـٰنٍ﴾ مِنْ الكبار ومن أولادهم الصغار والخبر ﴿أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّیَّـٰتِهِمۡ﴾ الْمَذْكُورِينَ فِي الْجَنَّة فَيَكُونُونَ فِي دَرَجَتهمْ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا تَكْرِمَة لِلْآبَاءِ بِاجْتِمَاعِ الْأَوْلَاد إلَيْهِمْ ﴿وَمَاۤ أَلَتۡنَـٰهُم﴾ بِفَتْحِ اللَّام وَكَسْرهَا نَقَصْنَاهُمْ ﴿مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن﴾ زَائِدَة ﴿شَیۡءࣲۚ﴾ يُزَاد فِي عَمَل الْأَوْلَاد ﴿كُلُّ ٱمۡرِىِٕۭ بِمَا كَسَبَ﴾ مِنْ عَمَلٍ خَيْر أَوْ شَرّ ﴿رَهِینࣱ ٢١﴾ مَرْهُون يُؤَاخَذ بِالشَّرِّ ويجازي بالخير