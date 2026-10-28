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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 19
At-Tur
19
52:19
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ١٩
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩
كُلُواْ
ﱥ
وَٱشۡرَبُواْ
ﱦ
هَنِيٓـَٔۢا
ﱧ
بِمَا
ﱨ
كُنتُمۡ
ﱩ
تَعۡمَلُونَ
ﱪ
١٩
ﱫ
[Sarà detto loro]: «Mangiate e bevete in serenità, [ricompensa questa] per quel che avete fatto!».
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Tafsir Fathul Majid
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