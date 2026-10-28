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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 13
At-Tur
13
52:13
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ١٣
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣
يَوۡمَ
ﲽ
يُدَعُّونَ
ﲾ
إِلَىٰ
ﲿ
نَارِ
ﳀ
جَهَنَّمَ
ﳁ
دَعًّا
ﳂ
١٣
ﳃ
Il Giorno in cui saranno spinti brutalmente nel fuoco dell’Infer- no,
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Tafsir Fathul Majid
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