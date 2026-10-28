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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 12
At-Tur
12
52:12
الذين هم في خوض يلعبون ١٢
ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍۢ يَلْعَبُونَ ١٢
ٱلَّذِينَ
ﲷ
هُمۡ
ﲸ
فِي
ﲹ
خَوۡضٖ
ﲺ
يَلۡعَبُونَ
ﲻ
١٢
ﲼ
a coloro che si dilettano nella vanità!
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