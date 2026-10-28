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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 10
At-Tur
10
52:10
وتسير الجبال سيرا ١٠
وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًۭا ١٠
وَتَسِيرُ
ﲯ
ٱلۡجِبَالُ
ﲰ
سَيۡرٗا
ﲱ
١٠
ﲲ
e le montagne si metteranno in marcia,
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Tafsir Fathul Majid
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