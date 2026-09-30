Он сменяет день ночью, которая окутывает мир своим мраком и позволяет людям успокоиться и отдохнуть. Затем Он сменяет ночь днем, который изгоняет тьму и изливает на мир свой свет, а люди тем временем приступают к активной деятельности и начинают трудиться в поисках средств к существованию. День и ночь непрестанно приходят на смену друг другу, периодически удлиняются и укорачиваются, образуют времена года и благодаря этому приносят людям огромную пользу. Благословен же Аллах, Господь миров! Свят великодушный и щедрый Творец, который не перестает одарять Своих рабов зримыми и незримыми благами! Он ведает о том, что таится в сердцах. Он знает тех, кто заслуживает Его помощи, и помогает им найти путь к счастью. А тех, кто не достоин этого, Он бросает на произвол судьбы.