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Al-Qalam
45
68:45
واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
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Concedo loro una dilazione: in verità il Mio piano è infallibile.
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Оставь Меня наедине с теми, кто считает Великий Коран ложью. Не торопись, потому что Я сам покараю их за злодеяния. Я дарую им большое богатство и много детей. Они не будут стеснены и будут творить великие дела. Но это будет всего лишь обольщением, ибо они все глубже и глубже будут увязать в омуте, в котором они не найдут для себя ничего, кроме зла. Такова сокрушительная хитрость Аллаха! Велики козни, которые Он замышляет против своих врагов, и ужасно приготовленное для них наказание!