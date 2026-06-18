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Al-Qalam
44
68:44
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒﱓ
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
LasciaMi solo con coloro che tacciano di menzogna questo Discorso. Li condurremo passo passo per vie che non conoscono
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Tafsir Fathul Majid
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