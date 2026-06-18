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Al-Qalam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
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Il Giorno in cui affronteranno gli orrori
1
, saranno chiamati a prosternarsi, ma non potranno farlo:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.