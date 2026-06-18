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Al-Qalam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
Avete forse una Scrittura che vi istruisca,
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 68:35 a 68:37
Всевышний сообщил о награде, которую Он приготовил для тех, кто боялся впасть в неверие и погрязнуть в грехах. Это - разнообразные блага и блаженное бытие по соседству с великодушным Господом. Он также сообщил, что Его мудрость не допустит того, чтобы богобоязненные праведники, искренне и усердно поклонявшиеся Аллаху, подчинявшиеся Его повелениям и стремившиеся снискать Его благосклонность, оказались наравне с грешниками, ослушавшимися Аллаха, отвергавшими Его знамения, упорно сопротивлявшимися Его посланникам и сражавшимися с Его возлюбленными рабами.