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Al-Qalam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
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Avete forse una Scrittura che vi istruisca,
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 68:37 a 68:38
أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.