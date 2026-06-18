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Al-Qalam
35
68:35
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
ﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
Tratteremo i sottomessi
1
come i criminali?
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 68:35 a 68:36
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟