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Al-Qalam
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
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Questo fu il castigo, ma il castigo dell’altra vita è ancora maggiore, se solo lo sapessero!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.