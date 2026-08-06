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Tafsir: Al-An'am 6:90
Al-An'am
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَى
ٱللَّهُۖ
فَبِهُدَىٰهُمُ
ٱقۡتَدِهۡۗ
قُل
لَّآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
أَجۡرًاۖ
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرَىٰ
لِلۡعَٰلَمِينَ
٩٠
Essi sono coloro che Allah ha guidato: attieniti alla loro guida. Di’: «Non vi chiedo compenso per questo. Non è che un monito rivolto al creato».
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Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ هَدَى﴾ هُمْ ﴿ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ﴾ طَرِيقهمْ مِنْ التَّوْحِيد وَالصَّبْر ﴿ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ بِهَاءِ السَّكْت وَقْفًا وَوَصْلًا وَفِي قِرَاءَة بِحَذْفِهَا وَصْلًا ﴿قُل﴾ لِأَهْلِ مَكَّة ﴿لَّاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿أَجۡرًاۖ﴾ تُعْطُونِيهِ ﴿إِنۡ هُوَ﴾ مَا الْقُرْآن ﴿إِلَّا ذِكۡرَىٰ﴾ عِظَة ﴿لِلۡعَـٰلَمِینَ ٩٠﴾ الْإِنْس وَالْجِنّ