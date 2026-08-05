Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:9
Al-An'am
9
6:9
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوۡ
جَعَلۡنَٰهُ
مَلَكٗا
لَّجَعَلۡنَٰهُ
رَجُلٗا
وَلَلَبَسۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّا
يَلۡبِسُونَ
٩
E se avessimo designato un angelo, gli avremmo dato aspetto umano e lo avremmo vestito come essi si vestono
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Божественная мудрость требует, чтобы посланник к людям был человеком, и даже если бы Аллах ниспослал на землю ангела, он все равно предстал бы в облике мужчины. Но в этом случае люди пришли бы в замешательство. Причина этого была бы в них самих, ведь они предпочли для себя сомнительный путь, на котором невозможно ясно различить истину. Они не воспользовались верным руководством, когда истина явилась к ним правильным путем, хотя многие другие благодаря этому встали на этот путь. Они сами виноваты в своих грехах, поскольку захлопнули перед собой дверь, ведущую к верному руководству, и распахнули двери для заблуждения.