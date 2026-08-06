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Tafsir: Al-An'am 6:85
Al-An'am
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
E [guidammo] Zaccaria, Giovanni, Gesù ed Elia. Era tutta gente del bene.
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[
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ
] وه هیدایهتی زهكهریاو یهحیاو عیسى و ئیلیاسمان داوهو كردوومانن به پێغهمبهر [
كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥)
] وه ئهمانه ههموویان له پیاوچاكان و پێغهمبهرانی خوای گهوره بوونه.