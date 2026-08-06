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Tafsir: Al-An'am 6:80
Al-An'am
80
6:80
وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شييا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ٨٠
وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَـٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًۭٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠
وَحَآجَّهُۥ
قَوۡمُهُۥۚ
قَالَ
أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي
فِي
ٱللَّهِ
وَقَدۡ
هَدَىٰنِۚ
وَلَآ
أَخَافُ
مَا
تُشۡرِكُونَ
بِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
رَبِّي
شَيۡـٔٗاۚ
وَسِعَ
رَبِّي
كُلَّ
شَيۡءٍ
عِلۡمًاۚ
أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ
٨٠
La sua gente argomentò contro di lui, ma egli disse: «Volete polemizzare con me in merito ad Allah, quando è Lui che mi ha guidato? E non temo affatto i soci che Gli attribuite, ma [temo solo] ciò che vorrà il mio Signore. Il mio Signore abbraccia tutte le cose nella Sua scienza. Non rifletterete dunque?
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 6:79 a 6:80
Увидев восходящее солнце, Ибрахим сказал: «Вот мой Господь! Оно больше звезд и луны». Однако вскоре солнце закатилось, и он отличил прямой путь от заблуждения. Он заявил: «О мой народ! Я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что о порочности ваших поступков свидетельствуют ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне поклоняться Ему одному и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к язычеству и многобожию». Он отрекся от многобожия, обратился в религию единобожия и обосновал свое решение доказательствами. Упомянутое нами толкование этого и предыдущих аятов является самым достоверным. В них говорилось о том, как Ибрахим препирался со своими соплеменниками, разъясняя им порочность поклонения небесным светилам и другим творениям. И хотя некоторые толкователи считали, что в них упоминаются размышления Ибрахима, когда он был ребенком, это мнение не подтверждается достоверными свидетельствами.