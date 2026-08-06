Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:65
Al-An'am
65
6:65
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون ٦٥
قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًۭا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًۭا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٦٥
قُلۡ
هُوَ
ٱلۡقَادِرُ
عَلَىٰٓ
أَن
يَبۡعَثَ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابٗا
مِّن
فَوۡقِكُمۡ
أَوۡ
مِن
تَحۡتِ
أَرۡجُلِكُمۡ
أَوۡ
يَلۡبِسَكُمۡ
شِيَعٗا
وَيُذِيقَ
بَعۡضَكُم
بَأۡسَ
بَعۡضٍۗ
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَعَلَّهُمۡ
يَفۡقَهُونَ
٦٥
Di’: «Egli vi può mandare un castigo dall’alto o da sotto i vostri piedi o confondervi con le divisioni, facendovi provare la violenza degli uni sugli altri». Guarda come ripresentiamo continuamente i segni Nostri, affinché comprendano.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 6:65 a 6:66
Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Если это произойдет, то начнется смута, вы станете убивать друг друга, и одним из вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас такому наказанию. Остерегайтесь же ослушания, дабы вас не постигла лютая кара, которая может погубить и уничтожить вас. Аллах сообщил, что Он способен подвергнуть людей суровому возмездию, однако Он снисходителен к мусульманам и не насылает на них наказание ни сверху, ни снизу. Он не обрушивает на них каменный дождь и не разверзает землю у них под ногами. Однако некоторым из них приходится вкусить жестокость людей, когда одни народы одерживают верх над другими и причиняют им описанные выше страдания. Такое земное наказание становится уроком для тех, кто внимает назиданиям и трудится. Аллах показывает людям разные знамения, каждое из которых свидетельствует об истине, дабы они осознали, ради чего они были сотворены, и уяснили для себя религиозные истины и божественные ценности.