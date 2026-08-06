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Tafsir: Al-An'am 6:61
Al-An'am
61
6:61
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ٦١
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۖ
وَيُرۡسِلُ
عَلَيۡكُمۡ
حَفَظَةً
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءَ
أَحَدَكُمُ
ٱلۡمَوۡتُ
تَوَفَّتۡهُ
رُسُلُنَا
وَهُمۡ
لَا
يُفَرِّطُونَ
٦١
Egli è Colui che domina i Suoi servi, e manda incontro a loro i custodi
1
. E quando la morte si presenta a uno di voi, i Nostri angeli prendono la sua anima senza negligenza alcuna.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ﴾ مُسْتَعْلِيًا ﴿فَوۡقَ عِبَادِهِۦۖ وَیُرۡسِلُ عَلَیۡكُمۡ حَفَظَةً﴾ مَلَائِكَة تُحْصِي أَعْمَالكُمْ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا جَاۤءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ﴾ وَفِي قِرَاءَة {تَوَفَّىٰهُ} ﴿رُسُلُنَا﴾ الْمَلَائِكَة الْمُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ الْأَرْوَاح ﴿وَهُمۡ لَا یُفَرِّطُونَ ٦١﴾ يُقَصِّرُونَ فِيمَا يُؤْمَرُونَ بِهِ