Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:60
Al-An'am
60
6:60
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون ٦٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠
وَهُوَ
ٱلَّذِي
يَتَوَفَّىٰكُم
بِٱلَّيۡلِ
وَيَعۡلَمُ
مَا
جَرَحۡتُم
بِٱلنَّهَارِ
ثُمَّ
يَبۡعَثُكُمۡ
فِيهِ
لِيُقۡضَىٰٓ
أَجَلٞ
مُّسَمّٗىۖ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٦٠
Nella notte è Lui che vi richiama
1
, e sa quello che avete fatto durante il giorno, e quindi vi risveglia finché non giunga il termine stabilito. Ritornerete a Lui e vi mostrerà quello che avete operato.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه به شهو ئێوه ئهخهوێنێ (يَتَوَفَّاكُمْ) وهفات بهمانای خهوتن دێت [
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ
] وه زانیاری ههیه كه به ڕۆژ ئێوه چ كردهوهیهكتان كردووه له چاك و خراپ [
ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
] پاشان بهڕۆژ بهخهبهرتان دێنێتهوه [
لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى
] بۆ ئهوهی كاتێكی دیاریكراوی خۆتان بهسهر بهرن [
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠)
] پاشان گهڕانهوهتان تهنها بۆ لای خوای گهورهیه له رۆژى قیامهت پاشان خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامتان داوه.