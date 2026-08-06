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Tafsir: Al-An'am 6:54
Al-An'am
54
6:54
واذا جاءك الذين يومنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم ٥٤
وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِنَا فَقُلْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَـٰلَةٍۢ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٤
وَإِذَا
جَآءَكَ
ٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَقُلۡ
سَلَٰمٌ
عَلَيۡكُمۡۖ
كَتَبَ
رَبُّكُمۡ
عَلَىٰ
نَفۡسِهِ
ٱلرَّحۡمَةَ
أَنَّهُۥ
مَنۡ
عَمِلَ
مِنكُمۡ
سُوٓءَۢا
بِجَهَٰلَةٖ
ثُمَّ
تَابَ
مِنۢ
بَعۡدِهِۦ
وَأَصۡلَحَ
فَأَنَّهُۥ
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٥٤
Quando vengono a te quelli che credono nei Nostri segni, di’: «Pace su di voi! Il vostro Signore Si è imposto la misericordia. Quanto a chi di voi commette il male per ignoranza e poi si pente e si corregge, in verità Allah è perdonatore, misericordioso».
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Al-Sa'di
Если правоверные приходят к тебе, то здоровайся с ними и встречай их теплыми словами, пожеланиями мира и благополучия. Говори им то, что приумножит в них решительность и желание заслужить безграничную милость Аллаха и Его щедрые дары. Призывай их использовать любую возможность для того, чтобы достичь этой прекрасной цели. Предостерегай их от грехов и вели им раскаиваться в совершенных проступках, дабы они заслужили прощение и милость своего Господа. Он предписал Себе быть Милосердным, и если вы совершите зло по своему невежеству, то вам надлежит раскаяться и исправить свои поступки. При этом не достаточно просто прекратить грешить, отречься от грехов и пожалеть о содеянном - вы также обязаны впредь выполнять обязательные предписания Аллаха и исправлять недостатки, имеющиеся в ваших делах, совершенных душой и телом. Если вы поступите так, то каждого из вас Аллах осенит Своей милостью и одарит прощением в зависимости от того, насколько исправно вы выполнили свои обязанности.