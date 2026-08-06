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Tafsir: Al-An'am 6:35
Al-An'am
35
6:35
وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ٣٥
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًۭا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًۭا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍۢ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٥
وَإِن
كَانَ
كَبُرَ
عَلَيۡكَ
إِعۡرَاضُهُمۡ
فَإِنِ
ٱسۡتَطَعۡتَ
أَن
تَبۡتَغِيَ
نَفَقٗا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَوۡ
سُلَّمٗا
فِي
ٱلسَّمَآءِ
فَتَأۡتِيَهُم
بِـَٔايَةٖۚ
وَلَوۡ
شَآءَ
ٱللَّهُ
لَجَمَعَهُمۡ
عَلَى
ٱلۡهُدَىٰۚ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٣٥
Se la loro indifferenza sarà per te un peso così grave, cercherai una galleria nella terra o una scala per il cielo per portar loro un segno [ancora migliore di quello che hai portato]? Se Allah volesse, potrebbe metterli tutti sulla retta via. Non essere dunque fra gli ignoranti
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[
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
] ههرچهنده پشتههڵكردنی ئهوان له ئیمان هێنان لهلای تۆ زۆر گهورهیه وه خهفهتی لێ ئهخۆی [
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
] ئهگهر ئهتوانی نهفهق و تونێلێك له زهویدا لێ بدهی [
أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
] یاخود پهیژه دانێیت و سهركهویت بۆ ئاسمان [
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
] تا ئایهت و نیشانهیهكیان بۆ بێنی باشتر لهوهى من تا ئیمان بێنن بۆیان بێنه واته: هیچ شتێك نهماوهو بهڵگهیان بهسهردا جێگیر كراوه [
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
] وه ئهگهر شایهنی هیدایهت بوونایه و خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئهوه ههموویانی لهسهر هیدایهت كۆ ئهكردهوه، كه پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - زۆر سور بوو لهسهر ئهوهى كه خهڵكى ئیمان بێنن [
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه نهزانن و تهنها ئهوهندهت لهسهره پهیامی خوای گهوره بگهیهنیت.