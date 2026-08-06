Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:34
Al-An'am
34
6:34
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين ٣٤
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌۭ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٤
وَلَقَدۡ
كُذِّبَتۡ
رُسُلٞ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَصَبَرُواْ
عَلَىٰ
مَا
كُذِّبُواْ
وَأُوذُواْ
حَتَّىٰٓ
أَتَىٰهُمۡ
نَصۡرُنَاۚ
وَلَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِ
ٱللَّهِۚ
وَلَقَدۡ
جَآءَكَ
مِن
نَّبَإِيْ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٣٤
Già i messaggeri che ti hanno preceduto furono tacciati di menzogna. Sopportarono con pazienza accuse e persecuzioni, finché non venne loro il Nostro soccorso. Nessuno può cambiare le parole di Allah
1
. Ti sarà certamente giunta una parte della storia degli Inviati.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - خهفهت مهخۆ پێغهمبهرانێكی یهكجار زۆر لهلایهن نهتهوهكانیانهوه له پێش تۆدا بهدرۆ زانراون [
فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا
] ئهوان ئارامیان گرتووه لهسهر ئهو بهدرۆ زانینه، وه ئازار دراون تا سهركهوتنی ئێمهیان بۆ هاتووه تۆیش وهكو ئهوان ئارام بگره وه خوای گهوره وهكو ئهوان سهرت ئهخات [
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
] وه وشهكان و بڕیارهكانی خوای گهوره گۆڕانی بهسهردا نایات كه سهركهوتنى نوسیوه بۆ باوهڕداران له دونیاو دوارۆژدا [
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (٣٤)
] وه تۆ بهدڵنیایی ههواڵی پێغهمبهرانی ترت بۆ هات كه چۆن خوای گهوره لهگهڵ باوهڕداراندا ڕزگاری كردوون و سهرى خستوون، وه چۆن كافرانی لهناوبردووه.