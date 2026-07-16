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Al-An'am
21
6:21
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ٢١
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢١
وَمَنۡ
أَظۡلَمُ
مِمَّنِ
ٱفۡتَرَىٰ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبًا
أَوۡ
كَذَّبَ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ
إِنَّهُۥ
لَا
يُفۡلِحُ
ٱلظَّٰلِمُونَ
٢١
Chi è più ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah o smentisce i segni Suoi? In verità gli ingiusti non prospereranno.
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Al-Sa'di
Нет более несправедливого человека, чем тот, кто обладает одним из перечисленных здесь качеств. Что же тогда говорить о том, кто одновременно возводит на Аллаха навет и считает ложью Его знамения, которые принесли посланники? Такой человек является самым злостным беззаконником и никогда не обретет успеха. Это относится ко всем, кто пытается оболгать Аллаха и заявляет о существовании у Него сотоварищей или помощников, кто считает необходимым поклоняться другим божествам, верит в существование у Аллаха супруги или сына и отвергает истину, которую принесли Божьи посланники и занявшие их место проповедники.