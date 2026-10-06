Аллах упрекнет всех бесов и людей, которые отворачиваются от истины и отвергают ее. Он разъяснит им их заблуждение, и они признают свою вину. Он напомнит им о том, что посланники приносили им ясные аяты, в которых подробно излагались Его повеления и запреты, праведные поступки и злые деяния, добрые обещания и суровые угрозы. Они предупреждали их о приближении Судного дня и возвещали о том, что обрести спасение и успех в тот день можно только благодаря выполнению повелений Аллаха и избежанию всего запрещенного. Они учили тому, что невыполнение этих предписаний чревато несчастьем и великим уроном. Люди и джинны признают это и сознаются в том, что мирская жизнь обольстила их своими благами, прелестями и усладами настолько, что они связали с ней свои надежды, довольствовались ею и пренебрегли Последней жизнью. Они станут свидетельствовать против самих себя и признаются в том, что были неверующими. Они не смогут снять с себя обвинения, и тогда все творения, даже сами неверующие, убедятся в справедливости Аллаха. Он приговорит их к мучительному наказанию и скажет: «Войдите в Ад вместе с народами из числа людей и джиннов, которые прожили до вас» (7:38). Они совершали одинаковые прегрешения, одинаково наслаждались своим земным уделом и разглагольствовали о лжи, и поэтому они окажутся в самом настоящем убытке. А может ли быть больший убыток, чем лишение возможности попасть в Сады блаженства и оказаться близи Самого щедрого из дарителей?!! И хотя все обитатели Ада окажутся в убытке, размеры их убытка будут сильно различаться.