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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 128
Al-An'am
128
6:128
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ١٢٨
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍۢ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ١٢٨
وَيَوۡمَ
ﱸ
يَحۡشُرُهُمۡ
ﱹ
جَمِيعٗا
ﱺ
يَٰمَعۡشَرَ
ﱻ
ٱلۡجِنِّ
ﱼ
قَدِ
ﱽ
ٱسۡتَكۡثَرۡتُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡإِنسِۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
أَوۡلِيَآؤُهُم
ﲃ
مِّنَ
ﲄ
ٱلۡإِنسِ
ﲅ
رَبَّنَا
ﲆ
ٱسۡتَمۡتَعَ
ﲇ
بَعۡضُنَا
ﲈ
بِبَعۡضٖ
ﲉ
وَبَلَغۡنَآ
ﲊ
أَجَلَنَا
ﲋ
ٱلَّذِيٓ
ﲌ
أَجَّلۡتَ
ﲍ
لَنَاۚ
ﲎﲏ
قَالَ
ﲐ
ٱلنَّارُ
ﲑ
مَثۡوَىٰكُمۡ
ﲒ
خَٰلِدِينَ
ﲓ
فِيهَآ
ﲔ
إِلَّا
ﲕ
مَا
ﲖ
شَآءَ
ﲗ
ٱللَّهُۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
رَبَّكَ
ﲛ
حَكِيمٌ
ﲜ
عَلِيمٞ
ﲝ
١٢٨
ﲞ
E il giorno in cui li radunerà tutti [dirà]: «O consesso di dèmoni troppo avete abusato degli uomini!». E i loro amici tra gli uomini diranno: «O Signor nostro! Ci siamo serviti gli uni degli altri e abbiamo raggiunto il termine che avevi stabilito per noi»
1
. Ed Egli dirà: «Il Fuoco è la vostra dimora e vi resterete in perpetuo, a meno che Allah voglia altrimenti»
2
. In verità il tuo Signore è saggio, sapiente!
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