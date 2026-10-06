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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 125
Al-An'am
125
6:125
فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذالك يجعل الله الرجس على الذين لا يومنون ١٢٥
فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًۭا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥
فَمَن
ﱁ
يُرِدِ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَهۡدِيَهُۥ
ﱅ
يَشۡرَحۡ
ﱆ
صَدۡرَهُۥ
ﱇ
لِلۡإِسۡلَٰمِۖ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
يُرِدۡ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُضِلَّهُۥ
ﱍ
يَجۡعَلۡ
ﱎ
صَدۡرَهُۥ
ﱏ
ضَيِّقًا
ﱐ
حَرَجٗا
ﱑ
كَأَنَّمَا
ﱒ
يَصَّعَّدُ
ﱓ
فِي
ﱔ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﱕﱖ
كَذَٰلِكَ
ﱗ
يَجۡعَلُ
ﱘ
ٱللَّهُ
ﱙ
ٱلرِّجۡسَ
ﱚ
عَلَى
ﱛ
ٱلَّذِينَ
ﱜ
لَا
ﱝ
يُؤۡمِنُونَ
ﱞ
١٢٥
ﱟ
Allah apre il cuore all’IsIàm a coloro che vuole guidare
1
, colui che vuole sviare, lo stringe e opprime il suo petto, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo
2
. Così Allah impone l’infamità a coloro che non credono.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.