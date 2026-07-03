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Al-An'am
118
6:118
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مومنين ١١٨
فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١١٨
فَكُلُواْ
مِمَّا
ذُكِرَ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
إِن
كُنتُم
بِـَٔايَٰتِهِۦ
مُؤۡمِنِينَ
١١٨
Mangiate di quello sul quale è stato menzionato il Nome di Allah, se credete nei Suoi segni
1
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Tafseer Jalalayn
﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ﴾ أَيْ ذبح على اسمه ﴿إِن كُنتُم بِـَٔایَـٰتِهِۦ مُؤۡمِنِینَ ١١٨﴾