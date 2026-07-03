Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
114
6:114
افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ١١٤
أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًۭا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌۭ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤
أَفَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَبۡتَغِي
حَكَمٗا
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
أَنزَلَ
إِلَيۡكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
مُفَصَّلٗاۚ
وَٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡلَمُونَ
أَنَّهُۥ
مُنَزَّلٞ
مِّن
رَّبِّكَ
بِٱلۡحَقِّۖ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
١١٤
Dovrei forse eleggere altro giudice che Allah, quando è Lui che ha fatto scendere per voi questo Libro spiegato esplicitamente? E coloro ai quali abbiamo dato la Scrittura, ben sanno che è stato rivelato, in tutta verità, da parte del tuo Signore. Non essere, dunque, tra coloro che dubitano.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئەهلی كتاب دەزانن قورئان حەقە} [
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا
] كاتێ داوایان له پێغهمبهر كرد- صلى الله عليه وسلم - حهكهم و ناوبژیوان و دادوهرێك بخاته نێوان خۆی و كافرانهوه، خوای گهوره فهرمووی: پێیان بڵێ ئایا له غهیری خوای گهوره ئهتانهوێ من كهسێكی تر بكهم به حهكهم و دادوهر له كاتێكدا دادوهرترین دادوهر خوای گهورهیه [
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
] وه خوای گهوره ئهو كتابهی بهدرێژی و ڕوونكراوی بۆ ئێوه دابهزاندووه [
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
] وه ئهوانهیشی كه كتابمان پێ بهخشیون له ئههلی كتاب له جولهكهو گاور ئهزانن كه قورئان لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیوه بهحهق چونكه له كتابهكانیاندا ئهم موژدهیه دراوه [
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه گومانت ههبێ