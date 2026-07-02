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Al-An'am
108
6:108
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون ١٠٨
وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٠٨
وَلَا
تَسُبُّواْ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
فَيَسُبُّواْ
ٱللَّهَ
عَدۡوَۢا
بِغَيۡرِ
عِلۡمٖۗ
كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا
لِكُلِّ
أُمَّةٍ
عَمَلَهُمۡ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّهِم
مَّرۡجِعُهُمۡ
فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
١٠٨
Non insultate coloro che essi invocano all’infuori di Allah, ché non insultino Allah per ostilità e ignoranza
1
. Abbiamo reso belle, [agli occhi di ogni comunità], le loro proprie azioni. Ritorneranno poi verso il loro Signore ed Egli li renderà edotti sul loro comportamento.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ﴾ هُمْ ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ الْأَصْنَام ﴿فَیَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا﴾ اعْتِدَاء وَظُلْمًا ﴿بِغَیۡرِ عِلۡمࣲۗ﴾ أَيْ جَهْلًا مِنْهُمْ بِاَللَّهِ ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا زَيَّنَّا لِهَؤُلَاءِ مَا هُمْ عَلَيْهِ ﴿زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ﴾ مِنْ الْخَيْر وَالشَّرّ فَأْتُوهُ ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿فَیُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ ١٠٨﴾ فَيُجَازِيهِمْ بِهِ