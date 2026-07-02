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Al-An'am
105
6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِيَقُولُواْ
دَرَسۡتَ
وَلِنُبَيِّنَهُۥ
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
١٠٥
Spieghiamo così i Nostri segni, affinché siano spinti a dire: «Li hai studiati», e per esporli a quelli che sanno
1
.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ ﴿نُصَرِّفُ﴾ نُبَيِّن ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ﴾ لِيَعْتَبِرُوا ﴿وَلِیَقُولُوا۟﴾ أَيْ الْكُفَّار فِي عَاقِبَة الأمر ﴿دَ ٰرَسۡتَ﴾ ذَاكَرْت أَهْل الْكِتَاب وَفِي قِرَاءَة {دَرَسۡتَ} أَيْ كتب الماضين وجئت بهذا منها ﴿وَلِنُبَیِّنَهُۥ لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ١٠٥﴾