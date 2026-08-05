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Tafsir: Al-An'am 6:10
Al-An'am
10
6:10
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ١٠
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
وَلَقَدِ
ٱسۡتُهۡزِئَ
بِرُسُلٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَحَاقَ
بِٱلَّذِينَ
سَخِرُواْ
مِنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
بِهِۦ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
١٠
Anche i messaggeri che vennero prima di te furono oggetto di scherno. Quello di cui si burlavano, oggi li avvolge
1
.
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Al-Sa'di
Всевышний утешил Своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о наказании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих Божьих посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, однако она окружила их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигло их предшественников.