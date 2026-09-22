Будьте уверены в правдивости обещания своего Господа и не сомневайтесь в том, что оно непременно сбудется. Когда было ниспослано откровение с этим обещанием, мусульмане тотчас уверовали в него, а многобожники сочли его ложью. Некоторые мусульмане даже стали заключать пари с многобожниками о том, через сколько же лет сбудется это обещание. И когда наступил предопределенный Аллахом срок, византийцы действительно одержали победу над персами и изгнали их с завоеванных земель. Это событие стало исполнением коранического пророчества. Безусловно, это пророчество касалось сокровенного знания, потому что Всевышний Аллах предвозвестил событие, которое произошло лишь через несколько лет. Об этом знали не только мусульмане, но и многобожники, и поэтому Господь подчеркнул, что многие люди не ведают о том, что обещанное Аллахом непременно сбывается. Всегда находятся люди, которые отказываются уверовать в обещание Господа и начинают отрицать Его знамения. А поступают они таким образом, потому что им ничего не известно о сути и последствиях происходящих событий.